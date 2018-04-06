В школах Петропавловска-Камчатского из-за плохой погоды отменили занятия

Неблагоприятные погодные условия в Петропавловске-Камчатском стали причиной отмены школьных занятий 6 апреля.

Об этом говориться в сообщении городской администрации.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 6 апреля занятия первой смены во всех классах в школах Петропавловска-Камчатского отменены», - говорится в сообщении, при этом отмечается, что детские сады продолжают работать в обычном режиме.

Также сообщается, что позже в пятницу администрация города примет решение о школьных занятиях во вторую смену.

Напомним: ранее СМИ сообщали о решении Управления образования Красноярского края освобождать школьников от занятий в тех случаях, когда температура воздуха опускается ниже минус 35 градусов по шкале Цельсия.