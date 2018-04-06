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В сирийской Восточной Гуте восстановлена работа госорганов


Добавлено: 06 апр 2018 в 06:49, Категория: Новости на сегодня
В сирийской Восточной Гуте восстановлена работа госорганов

В освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты восстановлена работа органов госуправления. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

По словам генерала, в регион вернулись 50,375 тысячи мирных жителей. В Восточной Гуте начали функционировать государственные органы управления. Восстанавливается социальная инфраструктура, вновь открываются больницы, школы, магазины.

Евтушенко также отметил, что в Восточной Гуте организована выдача удостоверяющих личность документов взамен утраченных.

Российские военные организовали в ряде населенных пунктов выдачу продовольствия и воды. Мирные жители получают все необходимую медпомощь.


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Добавлено: 06 апр 2018 в 06:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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