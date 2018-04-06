В США объяснили расширение санкций «дестабилизирующим поведением» России

Новые санкции в отношении России являются ответом на «дестабилизирующее поведение» страны, заявил высокопоставленный представитель Белого дома, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, санкции «не являются ответом на конкретное событие или проблему», они были введены «в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру».

Представитель президентской администрации отметил, что расширение санкций касается целого ряда проблем, таких как присоединение Крыма, война на Украине и в Сирии, кибертатаки.

«Но наиболее важно — это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества», — отметил представитель Белого дома.

В обновленный санкционный список попали 38 российских компаний и физлиц. В частности, это глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов.