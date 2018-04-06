В США потребовали от Китая уступок в торговом споре?

Ведущий экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News заявил, что повышение пошлин на импорт китайских товаров может не вступить в силу, если Пекин пойдет на уступки.

Кудлоу назвал появившиеся ранее заявления двух стран о взаимном повышении ввозных пошлин «начальными предложениями».

«Думаю, мы придем к соглашению, считаю, что Китай отступит и мы продолжим игру», — отметил Кудлоу.

Не исключил возможность диалога и посол КНР в США Цуй Тянькай. После встречи с исполняющим обязанности госсекретаря США Джоном Салливаном он заявил, что Китай по-прежнему предпочитает торговой войне ведение переговоров.

«Но танго танцуют вдвоем. Посмотрим, что сделают США», — резюмировал он.

Напомним, после подписания президентом США Дональдом Трампом меморандума «О борьбе с экономической агрессией Китая» Пекин ввел пошлины размером 15-25% на американские товары. Китайская сторона подчеркнула, что не боится торговой войны, так как уверена в своем превосходстве.