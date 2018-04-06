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» » В США выдали ордер на арест Конора Макгрегора — СМИ

В США выдали ордер на арест Конора Макгрегора — СМИ


Добавлено: 06 апр 2018 в 02:18, Категория: Новости на сегодня
В США выдали ордер на арест Конора Макгрегора — СМИ

Полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора за нападение на автобус с участниками чемпионата UFC. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел 5 апреля в Бруклине. По словам президента UFC Дэйны Уайта, правоохранительные органы уже сообщили Макгрегору, что он не сможет вылететь из США. По информации издания, некоторые пострадавшие при нападении на автобус бойцы намерены подать в суд на Макгрегора.

PRZYGLUP. W autobusie byli zawodnicy— jak pisze @PrzemyslawOsiak — takze JJ i Rose. pic.twitter.com/wJmWKXjZjq

— przemek garczarczyk (@garnekmedia) 5 апреля 2018 г.

Напомним, в августе прошлого года в Лас-Вегасе прошел бой между Конором Макгрегором и профессиональным боксером Флойдом Мейвезером.

Фото: MMA Fighting


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Добавлено: 06 апр 2018 в 02:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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