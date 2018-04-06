В США выдали ордер на арест Конора Макгрегора — СМИ

Полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора за нападение на автобус с участниками чемпионата UFC. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел 5 апреля в Бруклине. По словам президента UFC Дэйны Уайта, правоохранительные органы уже сообщили Макгрегору, что он не сможет вылететь из США. По информации издания, некоторые пострадавшие при нападении на автобус бойцы намерены подать в суд на Макгрегора.

PRZYGLUP. W autobusie byli zawodnicy— jak pisze @PrzemyslawOsiak — takze JJ i Rose. pic.twitter.com/wJmWKXjZjq

— przemek garczarczyk (@garnekmedia) 5 апреля 2018 г.

Напомним, в августе прошлого года в Лас-Вегасе прошел бой между Конором Макгрегором и профессиональным боксером Флойдом Мейвезером.

Фото: MMA Fighting