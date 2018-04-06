В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора о блокировке

Позиция Telegram в споре с российскими властями остается прежней — мессенджер считает требования ФСБ о предоставлении доступа к переписке пользователей незаконными. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Агора» представляет лондонскую компанию Telegram Messenger LLP в судах.

«Требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — говорится в сообщении.

Еще один юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что в компании пока не видели иск и не знают, на какие нормы ссылается Роскомнадзор.

«Как только мы получим исковое заявление, то сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты», — заявил адвокат.

Тем временем интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал возможность блокировки мессенджера в России технологически сложной.

«Рассматривать всерьез блокировку смешно с точки зрения технологий, а значительные неудобства для простых пользователей это может создать», — заявил он «Интерфаксу».

По словам Мариничева, «группа апологетов сервиса в любом случае останется и будет его использовать, поскольку появятся новые механизмы, приложения, предложенные разработчиками, которые позволят решить возникшие проблемы».

Ранее сегодня Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке Telegram из-за отказа мессенджера передать ключи шифрования переписки пользователей ФСБ.