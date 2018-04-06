Водитель упавшего в Черное море автобуса приговорен к 4,5 года колонии

Темрюкский районный суд приговорил Карапета Микаеляна, водителя упавшего в Черное море автобуса, к 4,5 годам колонии и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В результате аварии, произошедшей утром 25 августа 2017 года, погибли 19 человек.

«Приговором Темрюкского районного суда Карапет Микаелян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и ему назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — цитирует ТАСС решение суда.

Владелец упавшего в Тамани в Черное море автобуса Юрий Вечерадзе остается под арестом до 25 апреля. Ему инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерь двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком на десять лет.