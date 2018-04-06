Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман» ко Дню Победы

Специалисты военной базы хранения танков в Приморском крае восстановят американский танк «Шерман» времен Второй мировой войны, поднятый водолазами спасательного отряда Северного флота с борта затонувшего в 1945 году в Баренцевом море американского военно-транспортного корабля «Томас Дональдсон».

Уже в ближайшее время планируется доставить танк на Дальний Восток из Мурманской области самолетом военно-транспортной авиации Ил-76.

Планируется, что восстановленный «Шерман» будет задействован в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию в Приморском крае 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Справочно:

Всего за несколько месяцев до окончания войны, в марте 1945 года, союзнический транспорт-сухогруз «Томас Дональдсон» был торпедирован немецкой подлодкой в нескольких милях от входа в Кольский залив. Морской конвой, сопровождавший корабль, взял на борт экипаж судна, а весь груз — самолеты, паровоз, танки и прочая техника — ушли на дно вместе с сухогрузом.

В СССР танки «Шерман» американцы поставляли с 1942 года. В общей сложности за годы войны было отправлено в нашу страну 4063 танка разных модификаций. Однако до военной приемки дошло 3664.