Волейболисты "Зенита" и "Кузбасса" возложили цветы у сгоревшего ТЦ "Зимняя Вишня"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Волейболисты казанского "Зенита" и кемеровского "Кузбасса" возложили цветы у торгового центра "Зимняя Вишня" в Кемерово, где при пожаре погибли 64 человека.

"Зенит" в пятницу в Кемерово во втором матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата России сыграет с "Кузбассом". После прилета волейболисты казанского клуба направились к месту трагедии, где вместе с игроками "Кузбасса" возложили цветы в память о жертвах трагедии. Видео церемонии было размещено на канале клуба из Татарстана в YouTube.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.