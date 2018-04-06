Впервые в мире мужчина родил ребенка

Первый в мире случай рождения ребенка мужчиной зарегистрирован в Финляндии.

Как сообщила местная пресса, ребенка родил мужчина-трансгендер.

Изначально, при рождении молодой отец был женщиной, позднее он сменил пол на мужской и 2016 году получил новый паспорт, где был указан новый пол. Для того чтобы зачать ребенка он прервал гормональную терапию. Период беременности прошёл без проблем.

Единственной проблемой стали бюрократические препоны, отмечают молодые родители, электронная система «отказывалась» признавать факт беременности мужчины, постоянно давая сбой, сообщает lenta.