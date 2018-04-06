В Польше совершено 39 нападений на украинцев за год 

В течение 2017 года в Польше правоохранители зарегистрировали 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Польше.

«Правоохранительные органы Польши сообщили Посольству Украины в РП, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости», — сообщили в посольстве.

В то же время, в течение января–марта 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено нападение по национальному признаку, не поступало. От польских компетентных органов информация об избиении украинцев не поступала.