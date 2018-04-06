Всех сожгли: на запрос Москвы по делу Скрипаля вместо официального Лондона ответила британская пресса

Британская пресса осветила на вопрос, интересующий Россию по делу Скрипаля.

Российское посольство в Великобритании официально заинтересовалось судьбой домашних животных Сергея Скрипаля. Вопрос носил непраздный характер, так как ранее Лондон заявлял об обнаружении отравляющего вещества непосредственно на ручке входной двери дома Скрипалей. Это означает, что домашние питомцы могли также заразиться. Ответ российской стороной пока не получен.

Однако британская пресса сработала оперативно. Как сообщило издание Mirror, ссылаясь на свои источники в британском министерстве экологии, две морские свинки в отсутствие хозяев умерли от обезвоживания. А также был найден один из двух котов, его пришлось усыпить из-за тяжелого состояния, вызванного стрессом. Подчеркивается, что из-за боязни заражения «Новичком», животных кремировали, цитирует слова Mirror РИА.

Ранее, родственница Сергея Скрипаля заявила, что соседи видели убегающего кота из дома экс-сотрудника ГРУ через несколько дней после отравления Сергея и Юлии.