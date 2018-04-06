Явлинский больше не хочет быть президентом

Григорий Явлинский отказался баллотироваться на пост президента на следующих выборах. О причинах он лично заявил 6 апреля на собрании партийного бюро.

"Все мои возможности исчерпаны" — заявил политик, и предложил начать поиск новых кандидатов на свое место.

Лидер партии «Яблоко» отметил: "Нужно начинать готовить кандидата в президенты. Если выборы будут."

Политик выразил свою готовность помочь «новым лицам» в организации выездов и выступлений перед гражданами РФ и конкурентными партиями. Он предложил готовить сразу пять приемников, «делать целый букет из них», чтобы потом не говорить: «одни и те же лица».

Явлинский заметил, что за годы его деятельности была создана прочная основа и перспектива успешного политического будущего партии.

Согласно итогам предыдущих президентских выборов, Явлинский занял пятое место по количеству проголосовавшего, за его кандидатуру, населения.