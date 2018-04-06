Явлинский опроверг отказ от выдвижения в президенты

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский опроверг сообщение о том, что он не намерен в дальнейшем участвовать в президентских выборах.

«Я говорил об исчерпанности моих возможностей… только я не договорил до конца, я имел в виду, что я исчерпал свои возможности по отращиванию бороды, по изменению своего имиджа. Вот во внешности ничего нового сделать не могу, во всех остальных смыслах, я об исчерпанности возможностей пока не говорил», — цитирует политика РИА Новости.

«Правда, — добавил Явлинский, — я говорил, что нужны новые кандидаты в президенты, я хотел с ними помериться силой. Вот, о чем я хотел сказать».

На выборах 18 марта Григорий Явлинский набрал чуть более 1%.