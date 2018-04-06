Явлинский отказался участвовать в новых президентских выборах

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский не намерен в дальнейшем участвовать в президентских выборах. Об этом он заявил на заседании партийного бюро, сообщает РИА Новости.

«Все мои возможности исчерпаны, ищите новые лица, ищите новых кандидатов», — обратился Явлинский к соратникам.

Он предложил показать обществу и партии «целый букет» возможных кандидатов.

«Пусть их будет пятеро, пусть они все время перед партиями и перед обществом выступают. Я готов вместе с ними ездить, представлять их», — отметил политик.

Явлинский добавил, что «Яблоку» «нужно начинать готовить кандидата в президенты» — «если выборы будут, что пока неизвестно».

«Но наша партия должна работать исходя из того, что они будут», — сказал сооснователь партии.

Согласно данным ЦИК, на выборах 18 марта Явлинский набрал 1,05% голосов избирателей, пришедших на участки или около 770 тысяч голосов. Выиграл выборы действующий президент Владимир Путин, набравший 76,69%.