За капитана российского судна «Норд» внесли залог

За арестованного на Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко внесен требуемый залог. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Дмитрий Щербина.

Защитник добавил, что пока подтверждение о платеже не пришло.

Херсонский городской суд сегодня отправил россиянина под арест до 31 мая, назначив залог за освобождение из-под стражи в 35 тысяч гривен или около 1350 долларов США.

Несмотря на внесение залога, выходные Горбенко, вероятно, проведет в СИЗО.

«Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждения о том, что они (средства) на казначейский счет зашли, мы не можем. Сейчас пытаемся что-то сделать, но это маловероятно», — отметил адвокат.

Рыболовное судно «Норд» было арестовано в Азовском море 25 марта. На борту находились 10 членов экипажа — граждан России. Само судно приписано к крымскому порту. Оно арестовано.

Капитана обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Крымское управление ФСБ России, в свою очередь, расследует дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».