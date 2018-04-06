Захарова потребовала объяснений из-за невыдачи визы племяннице Скрипаля

Москва призывает британские власти дать официальный ответ в связи с невыдачей визы племяннице экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 24».

«Мы настоятельно призываем Великобританию официально сделать заявление и объясниться по поводу того, что происходит с визой для Виктории Скрипаль», — сказала Захарова, слова которой приводит «Интерфакс».

«Есть чрезвычайная ситуация, в которую попали российские граждане на территории Великобритании. Речь идет об их жизни. Никто из России не имеет никакого доступа к ним. И на сегодняшний момент мы не понимаем, что происходит с доступом или недоступом родственницы к этой семье», — добавила представитель МИДа.

О том, что Виктории Скрипаль отказано в визе ранее сообщили источники BBC.