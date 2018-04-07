Ад в Ракке: ВКС России облетели и показали город, «спасённый» коалицией США (ФОТО)

Министерство обороны России публикует фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие катастрофические разрушения городских кварталов города Ракки, нанесенные бомбардировками коалиции США.

Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения.

Гуманитарная ситуация в Ракке остается очень сложной, а доступ гуманитарных миссий в город затруднен.

Среди тех, кто возвращается в город, остается высокий процент ранений и гибели в результате подрывов на неразорвавшихся боеприпасах и взрывоопасных предметах.

Так, с октября 2017 по март 2018 года среди возвратившихся в город было 658 случаев получения ранений в результате подрывов, а 130 человек погибли. Каждую неделю фиксируется 25-30 случаев подрыва мирных жителей.

Ранее официальный представитель ООН в Сирии Ян Эгеланн заявил, что посетившие Ракку представители ООН подтвердили серьезные разрушения — гораздо серьезнее, чем в освобожденных сирийскими правительственными войсками при содействии российских ВКС Алеппо и Хомсе. Миссией ООН сообщается о 70% разрушенных и поврежденных зданий в Ракке.

В результате бомбардировок силами коалиции под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей, которые разлагаются и отравляют водоносные слои.

В городе не работает водопровод, не проведено гуманитарное разминирование, нет электричества, отсутствуют больницы и аптеки, не работают магазины. Условия для безопасного возвращения жителей не созданы, а нахождение уже вернувшихся жителей — опасно.

В этих условиях вернувшимся в город, по заявлению Яна Эгеланна, якобы 100 тысячам беженцев, негде жить, не хватает продовольствия и воды, существует опасность распространения эпидемий и гибели от подрывов.

Совершенно другая ситуация в освобожденных от боевиков правительственными войсками при содействии российских ВКС городах Алеппо, Дейр эз-Зор и пригородах Дамаска в Восточной Гуте.

В этих населенных пунктах доставляется гуманитарная помощь, ведется разминирование, восстановлен водопровод или организована доставка воды, работают государственные органы управления, восстанавливаются больницы, магазины, школы. В итоге, только в населенные пункты Восточной Гуты за последние дни вернулись более 55 тыс. жителей.