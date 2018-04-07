Академия спикеров Нидерландов наняла Саакашвили читать лекции

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили сообщил, что во время проживания в Европе собирается «зарабатывать на жизнь лекциями». Соответствующей договоренности политик достиг с Академией спикеров Нидерландов, о чем сообщил на своей страничке в Facebook.

«Надеюсь, долго читать лекции не придется», — заявил Саакашвили, пояснив, что предпочитает использовать накопленный опыт борьбы с коррупцией для «отстранения олигархов от власти и реальной реформации».

Ранее он заявлял о своем намерении вернуться в Грузию, где нынешней осенью должны состояться выборы, и в сотрудничестве с новой властью, которая, по его мнению, непременно сменится, приступить к реформированию страны.

На данный момент грузинская генпрокуратура разыскивает Саакашвили по ряду уголовных обвинений, включая коррупционные статьи, в частности, растрату госсредств и злоупотребление должностными полномочиями. Разрешение жить и работать в странах ЕС экс-президент Грузии получил в феврале.

Верховный суд Украины, в котором адвокаты политика пытались оспорить отказ в предоставлении ему статуса нуждающегося в защите лица, подтвердил решение миграционной службы.