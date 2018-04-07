Американские инвесторы должны продать акции российских фирм, попавших под санкции

Американские инвесторы должны избавиться от всех ценных бумаг трех из 12 компаний РФ, которые попали под санкции, до 7 мая.

Министерство финансов Соединенных Штатов обязало предоставить их подробный отчет о продаже. До 5 июня американцы обязаны прекратить все операции с 12 компаниями из перечня.

Американская сторона 6 апреля ввела санкции против 38 граждан РФ и компаний из России. Россиянам из списка запрещен въезд в США. Ранее оттуда выслали 60 дипломатических сотрудников России и закрыли консульство в Сиэтле, поддерживая Британию.

Российский сенатор Алексей Пушков считает новые антироссийские санкции «ветрами ледяной войны».