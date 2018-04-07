Белый дом: Встреча Путина и Трампа состоится, не смотря на санкции

Подготовка к встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным продолжится, несмотря на очередной пакет санкций против России.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на вопрос не означают ли новые санкции отмены встречи, отметила: «Нет, вовсе нет. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских. Тем временем президент по-прежнему будет занимать жесткую позицию по России, пока мы не увидим реализации этих изменений. Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент».