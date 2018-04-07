Боец UFC Макгрегор арестован

Ирландский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор задержан полицией Нью-Йорка. Как сообщает «Советский спорт», накануне он напал на автобус с бойцами организации. В нападении такде принимал участие россиянин Артем Лобов.

На арене «Барклайз-центра», где проходило собрание членов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), боец утроил беспорядки – бросал ограждения в автобус, в котором находились несколько спортсменов. В частности, российский боец Хабиб Нурмагомедов.

Никто из спортсменов в полицию не обращался, но известно, что в результате нападения пострадал американец Майкл Кьеза.

Conor McGregor is a maniac pic.twitter.com/aXnRMpxVuX

— Nathan (@WAFCNathan) 5 апреля 2018 г.