Боевики нанесли ракетный удар по центру Дамаска

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Террористы обстреляли военных на юге Сирии, сообщают СМИ

«Снаряд разорвался недалеко от бывшего представительства РИА «Новости» в центре Дамаска и ещё несколько ракет разорвались на площади Омейядов. По данным медиков, пять человек погибли и 30 ранены», — рассказал собеседник агентства.

Военные считают, что ракетный удар нанесли боевики радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» из пригорода Дамаска Восточной Гуты.

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