Британские диетологи рассказали о неожиданной пользе сала

Британские диетологи уверяют, что в сале содержатся необходимые для человека «хорошие» мононенасыщенные жиры, способствующие понижению уровня нездорового холестерина.

Британская ассоциация диетологов призвала к срочной реабилитации свиного жира, и уже говорится о том, что он крайне полезен для сердечно-сосудистой системы, даже больше чем масло. Насыщенность сала мононенасыщенными жирами стала его преимуществом, и оно теперь включено в список продуктов оздоровительной диеты, особенно рекомендуемой тем, кому требуется восстановить силы.

При этом ученые лишь рекомендуют воздерживаться от переработанного сала, содержащего опасные трансжиры, и советуют пользоваться салом от свободно пасущихся фермерских свиней.

В то же время, сало отличается своей высокой калорийностью, в нем на 20% больше калорий, чем в масле, что может отпугнуть людей, следящих за своим весом. Зато сало является самым богатым источником жизненно важного витамина D, в нем его на 50% больше чем в сливочном масле.