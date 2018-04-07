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Британский журналист на вопрос о силе процитировал фильм «Брат-2»


Добавлено: 07 апр 2018 в 09:31, Категория: Политика
Британский журналист на вопрос о силе процитировал фильм «Брат-2»

Британец Грэм Филлипс - скандально известный журналист, попавший в антироссийский список сайта "Миротворец", независимый журналист Донбасса, популярный блогер, снимающий видео для Youtube канала, стрингер, ведущий прямые трансляции с мест боевых действий... В этот день - он простой иностранец, посетивший Россию.

Еще до печальных событий 14-го года, Грэм жил и работал на Украине.

В Россию тоже приезжал – просто посмотреть:

Грэм Филлипс: В первый раз приехал в Россию я в 2009 году. Погулял как турист по Красной площади, по мосту погулял, по Кремлю, пофотографировал. Это было давно. По парку Горького прогулялся, по набережной, я был туристом.Много впечатлений! Москва – это великолепное место! У простого туриста Москва может вызывать только восторг. Это просто мегагород! Столько впечатлений здесь!

Город великолепный, а русская кухня – вкусная!

Грэм Филлипс: Я люблю всё, в принципе. Вареники очень люблю, борщ, очень люблю пирожки – всё люблю. Очень здесь вкусная еда. Всегда ем в столовой здесь. Люблю картошку с грибами. Жульен я люблю, это мое любимое блюдо!

Живешь в России, чти традиции. Грэм знает и чтит!

Грэм Филлипс: Соблюдаю ваши традиции, конечно. Не здороваюсь через порог. Сижу "на дорожку". Не дарю четное количество цветов. Уважаю традиции в этом плане.

Неспокойно Грэму становится и при упоминании о русских женщинах:

Грэм Филлипс: Русские женщины не только очень красивые, они становятся очень хорошими женами, готовят очень вкусно – очень вкусная еда! Они на самом деле очень искренние, очень добрые. Они имеют правильные ценности, любят семью, хотят рожать детей и воспитывать их. Я, как иностранец, очень восхищен этими традициями в России.

Восхищен иностранец также изменениями, которые произошли в Москве за десятилетие:

Грэм Филлипс: Я наблюдал, как Москва меняется. Я был здесь 9 лет назад. Moscow-city был не такой масштабный, как сегодня. Новые здания строятся. Там мост новый (прим., Зарядье). Новые строительные проекты везде. Тем более сейчас время Чемпионата Мира. Это прогресс, это движуха, это драйв! Это очень кайфово!

Русская банька – тоже входит в ТОП англичанина:

Грэм Филлипс: Я люблю баню!

RuOpen: Впечатления расскажите.

Грэм Филлипс: Мне кажется, баня лучше, когда лежит снег. Можно нырять в него...

Крещение… Холодно. Экстрим!

Экстрим, который должен увидеть каждый британец:

Грэм Филлипс: Хотелось бы, чтобы иностранцы приехали сюда и сами посмотрели. Это снег в феврале! Для нас это сказка! Это сказочки!!! Холодно, конечно, я замерз немного. Но люди мечтают это увидеть!

Зимой мама и папа приезжали сюда, мы были на Красной площади. Они были в восторге! Для нас видеть это – это мечта, сказка, люди в Англии об этом мечтают. Хотя бы раз в жизни увидеть это. И простых людей увидеть.

Потому что русские люди – особенные:

Грэм Филлипс: У нас сейчас между людьми в политическом плане разногласия…

Мне очень нравится русское гостеприимство, традиции. У меня здесь есть друзья.

Чем больше людей приезжают сюда со всего мира, тем больше знакомятся с Россией. Русские – уникальные люди. Которые обладают такими качествами, как честь, чтут традиции, они сильные! Они уважают историю и культуру, способны к героизму. Мне кажется, люди в Англии немного забыли, что это. Я это качество в русских уважаю. Любовь к России. Всё это – такой поток эмоций!

Британии не хватает многое из того, что есть в России:

Грэм Филлипс: Это клише, может быть, но я бы хотел, чтобы в Великобритании тоже был День Победы. Мы не прославляем своих ветеранов. Нам не хватает этого дня.

А России не хватает кинематографа, такого, как в Британии:

Грэм Филлипс: Русские люди любят Шерлока Холмса!

У нас очень много возможностей для культурного обмена. Для этого надо больше дружить. Тогда можно развивать. Сейчас немного враждебные отношения. Это печально. Я надеюсь, что все наладится и станет лучше. И русские люди не будут думать, что англосаксы – враги. Так не должно быть.

На вопрос «в чем сила, британец?» Грэм ответил не задумываясь:

Грэм Филлипс: Как в фильме «Брат»! В правде, конечно!

После этого Грэм сразу же вспомнил ситуацию на Украине, где реальность для многих не всегда предстает в объективном ключе:

Грэм Филлипс: Я жил в Киеве два года. Там все на русском говорили, хорошо к России относились. Жил в Одессе, и там половина людей из России. Братский народ. А сейчас… Есть до сих пор, конечно, такое же теплое отношение между русскими и украинцами, но появились и те, кто одурманен, чьи мозги промыты, и потерян смысл. Это даже не украинцы. Мы называем таких «укропами». А между русскими и украинцами только хорошие отношения. Между нормальными и адекватными. Но есть и те, которые подвержены влиянию украинских СМИ, которые «под» США, «заблудившиеся», обманутые пропагандой. Это уже другая история.

Напоследок британец и упомянул о Донбассе. Само интервью проекту RuOpen он давал после благотворительной акции, которую организовал лично. В поддержку детей из ЛНР и ДНР:

Грэм Филлипс: Надо поддерживать тех, кто поддерживает народ Донбасса против фашизма, обстрелов и других неприятных вещей.

Донбасс – это не Россия, к сожалению. Я очень надеюсь, что Россия признает ДНР и ЛНР. Это моя мечта. Чем скорее, тем лучше.

https://zen.yandex.ru/media/ruopen/eto-prosto-skazka-chto-udivilo-britanca-grema-fillipsa-v-rossii-5abfc0c8256d5cfc635d2624


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Добавлено: 07 апр 2018 в 09:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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