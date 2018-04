Целью хакерской атаки на Cisco назвали сайты рунета

Из-за произошедшей накануне атаки неизвестных хакеров на сетевые коммутаторы продуктов компании Cisco в работе ряда сайтов рунета начались перебои, передает РБК со ссылкой на пресс-службу «Лаборатории Касперского». По словам ее экспертов, практически повсеместно в дата-центрах используются свитчи Cisco.

Масштабы атаки до сих пор не установлены, но они, как считают в «Лаборатории Касперского», определенно «могут быть очень серьезными», причем удар нацелен главным образом на русскоязычный сегмент интернета — «хотя и другим явно тоже досталось».

В компании Cisco напомнили, что предупреждение о возможной атаке и разъяснения по поводу того, как можно отключить используемую хакерами функцию, было размещено на ее сайте еще полтора года назад. «К сожалению, далеко не все администраторы этим воспользовались», — констатировал эксперт по информационной безопасности компании Алексей Лукацкий.

Суть атаки сводится к тому, что «злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание "Do not mess with our elections" ("Не вмешивайтесь в наши выборы")», пояснили в «Лаборатории Касперского».

Из-за атаки пропал доступ к целому ряду дата-центров, а это, в свою очередь, обрушило многие сайты. В частности «Интерфакс» сообщал о том, что пострадали сайты газет «Фонтанка» и «Комсомольская правда», но на данный момент оба функционируют нормально.