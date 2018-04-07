Чистка в Facebook: из сети начали пропадать сообщения Цукерберга

Пользователи Facebook обнаружили странные манипуляции в социальной сети.

В социальной сети заметили пропажу личных сообщений ее основателя Марка Цукерберга и топ-менджеров. В компании отреагировали на претензии пользователей.

Некоторые личные сообщения основателя «Фейсбука» Марка Цукерберга и топ-менеджеров компании были удалены администраторами социальной сети. Такое решение последовало с целью корпоративной безопасности, заявили представители ресурса TechCrunch.

О том, что сообщения Цукерберга и других представителей социальной сети в личной переписке пропали, заметили трое пользователей. При этом их сообщения сохранились. В ответ на обращение в администрации соцсети заявили, что у сообщений некоторых сотрудников и ее основателя имеется определенный срок хранения.

Такая функция была введена в компании в 2014 году после утечки личных данных представителей компании Sony Pictures Entertainment. Тогда личная переписка сотрудников Sony оказалась в открытом доступе.