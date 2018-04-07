Дипмиссия РФ в ФРГ выясняет, не было ли среди пострадавших в Мюнстере россиян

Пресс-атташе посольства России в ФРГ Денис Микерин сообщил, что генконсульство РФ узнает, нет ли среди пострадавших при атаке в Мюнстре россиян, пока никаких сведений нет.

Микерин заявил, что генконсульство РФ в Бонне занимается ситуацией в Мюнстре.

Накануне стало известно, что в туристическом центре Мюнстра микроавтобус наехал на столпотворение людей, по предварительным данным пострадали около 50 человек. Местные правоохранительные органы рассматривают версию теракта. Водитель автомобиля покончил с собой.