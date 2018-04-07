Доказана польза растяжки для пожилых людей

Ученые из Университета штата Флорида показали, что ежедневные полчаса растяжки позволяют пожилым людям сохранять подвижность и снижают риск получения травм.Исследования проводились на лабораторных крысах. Пять раз в неделю на протяжении четырех недель животные получали получасовые сеансы растяжки мышц одной голени, вторая голень растяжению не подвергалась. Это привело к значительному улучшению состояния и функциональности артерий в нижних конечностях. Исследователи обращают внимание на увеличение количества капилляров в растягиваемых мышцах.По мнению ученых, ежедневная непродолжительная растяжка может оказаться крайне полезной для пожилых людей с нарушением работы нижних конечностей, особенно в тех случаях, когда ходьба вызывает затруднения, и мобильность человека уже существенно снижена.Также несложные упражнения на растяжку могут стать хорошим средством борьбы с болезнью периферических артерий — это состояние, при котором развиваются нарушения кровообращения конечностей. Наконец, повышенная функциональность конечностей — это уменьшение риска травмирования, что особенно актуально в пожилом возрасте.Ученые подчеркивают, что они не проверяли влияние растяжки при более длительных занятиях, но уверены, что пользы от них будет еще больше.