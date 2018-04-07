Дуров опроверг сообщения о получении британского подданства

Создатель мессенджера Telegram и соцсети «Вконтакте» Павел Дуров опроверг сообщения о получении им гражданства Великобритании. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете «Ведомости». Читайте по теме

У гендиректора Telegram Павла Дурова обнаружили гражданство Великобритании

Ранее СМИ сообщили, что в официальном реестре компаний, опубликованном британскими властями, Павел Дуров, являющийся гендиректором лондонской фирмы Telegram Open Network Limited, записан как граждан Британии.

«Мы уже несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью», — заявил Дуров. В британском Министерстве внутренних дел отметили, что для создания в Британии компании не нужно гражданство, однако не стали отвечать на вопрос, является ли создатель Telegram подданным Соединённого Королевства.

Яндекс.Дзенв Telegram

В Госдуме рассказали, когда в России может появиться новая социальная доплата к пенсии

Евросоюз не намерен вводить санкции в отношении «Северного потока — 2»

Юристы Telegram подготовят возражения по иску о блокировке мессенджера