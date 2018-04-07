Экипаж арестованного на Украине «Норда» освобожден

Представитель компании судовладельца Анна Шевелева сообщила, что членов экипажа рыболовецкого судна «Норд» перестали удерживать и выпустили на свободу, сообщает РИА Новости.

В минувшую пятницу, 6 апреля, на сотрудников сейма наложили административные штрафы за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины по части 2 статьи 204 КУоАП. До этого более десяти дней экипаж находился на судне с гниющей рыбой, несмотря на то, что сейм не предназначен для пребывания в автономном плавании более трех дней. На борту длительное время не было воды. Команде запретили покидать судно и выставили охрану.

В настоящий момент все члены экипажа кроме капитана находятся в Мариуполе, однако им необходимо пройти допрос СБУ в связи с делом капитана 10 апреля.

Накануне сотрудники «Норда» заявили, что не уедут без своего капитана.

Крымский сейм «Норд» по флагом России был задержан и арестован украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море, все члены экипажа граждане РФ.