Экипаж Ми-8АМТШ из Хабаровского края одержал победу в окружном этапе конкурса «Авиадартс - 2018»

Экипаж вертолета Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, одержал победу в окружном этапе конкурса «Авиадартс-2018».

Летчики винтокрылой машины показали лучшие результаты в выполнении заданий соревновательной программы, проявив свои летные навыки в выполнении полётов по маршруту на время и точность, разведке местности, а также точности применения неуправляемых авиационных ракет, бомб и авиационной пушки.

В ближайшее время экипаж приступит к интенсивной подготовке, чтобы достойно представить Восточный военный округ на Всеармейском этапе.