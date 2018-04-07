Экс-глава штаба Трампа обвинил ФБР в незаконном обыске своего офиса

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа, бизнесмен и политтехнолог Пол Манафорт, ставший фигурантом нескольких расследований по разным делам, требует от федерального суда изъять из материалов дел, возбужденных в отношении него, незаконно собранные ФБР данные, пишет BuzzFeed.

Адвокаты Манафорта утверждают, что сведения о работе их клиента на Украине, где он консультировал власти, были получены Федеральным бюро расследований путем незаконного обыска без ордера — и, соответственно, не должны использоваться на суде прокурором (в данном случае — специальным прокурором Робертом Мюллером). Кроме того, они требуют изъять из материалов дела все доказательства против Манафорта, являющиеся логическим следствием незаконно добытых улик.

Адвокаты пояснили, что первый обыск в офисе компании Davis Manafort Partners проводился 26 мая 2017 года с разрешения сотрудника, который «не имел фактических полномочий впускать сотрудника ФБР в помещение». Агент бюро, осмотрев помещения, ушел и вернулся с ордером на обыск, в котором были подробно описаны ярлыки на папках с документами в одном из шкафов офиса.

В заявлении на ордер обыскивавший помещение агент ФБР пояснил, что первый визит туда совершил с разрешения некого лица, которое некогда выполняло «определенную работу для Davis Manafort Partners», но на момент описываемых событий являлось сотрудником компании Steam Mountain (также связанной с Манафортом).

Адвокаты Манафорта признали, что человек, впустивший агента ФБР в офис его компании, фигурировал в договоре на аренду офисного помещения, но при этом называют его участие в деятельности фирмы «сугубо формальным». Кроме того, они поставили вопрос о том, добровольно ли этот сотрудник впустил представителя спецслужбы, и потребовали провести по этому поводу дополнительное слушание с отдельным допросом этого человека.

Ключевые обвинения в адрес экс-главы избирательного штаба Трампа базируются на его деятельности на Украине. В обвинительном акте говорится, что Манафорт вступил в сговор с целью скрыть свои лоббистские усилия в интересах украинских властей и утаить миллионы прибыли, заработанные на этом сговоре.