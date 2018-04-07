Экс-коллега Дурова оценил возможность блокировки Telegram

Бывший коллега основателя мессенджера Telegram Павла Дурова — Антон Розенберг — спрогнозировал возможные действия Роскомнадзора, направленные на блокировку доступа к этому интернет-ресурсу.

«У Роскомнадзора будет несколько возможностей. Самая простая — внести в список на блокировку несколько доменов мессенджера, в этом случае перестанут работать сайт и ссылки вида t.me, а также веб-версия. Далее он может заблокировать все принадлежащие Telegram сети IP-адресов», — пояснил Розенберг в интервью RT.

По его словам, Роскомнадзор также может обратиться в Google и Apple с требованием закрыть доступ к приложению Telegram через их виртуальные магазины приложений AppStore и GooglePlay.

Розенберг подчеркнул, что «пока рано» говорить о блокировке телеграма, поскольку надзорное ведомство впервые подало в суд соответствующий запрос, а российские власти в целом склонны сотрудничать с руководством мессенджера.

Напомним, накануне Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке доступа к Telegram в России, поскольку администрация мессенджера не предоставила ФСБ ключи для дешифровки переписки на основании изданного спецслужбой ведомственного приказа.

Администрация Telegram в свою очередь заявила о том, что эти требования противоречат Конституции РФ и технически невыполнимы.