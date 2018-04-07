Эван Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд снова вместе через полтора месяца после расставания

Эван Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд

В конце февраля пресса со ссылкой на инсайдеров сообщила, что 32-летняя Мэри Элизабет Уинстэд бросила 46-летнего Эвана Макгрегора. Однако сейчас можно с уверенностью сказать, что журналисты тогда поторопились с выводами. На этой неделе актеров видели вместе на съемочной площадке фильма "Близнец" (Gemini Man), в котором задействована Уинстэд. В конце дня она уехала со съемок вместе с Макгрегором.

По словам очевидцев, пара никуда не торопилась, выглядела спокойной и счастливой. Держась за руки, актеры подошли к автомобилю и вместе уехали на нем.

Эван Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд

Казалось, что им хорошо вместе. Она обхватила его руку, когда вместе с ним вышла из трейлера. Поболтав с членами съемочной команды, они неспешным шагом прогулялись до машины и все время держались за руки, – рассказала корреспондентка местной газеты Эллисон Кобб.

МакГрегор и Уинстэд, напомним, вместе снимались в сериале "Фарго" (Fargo). В мае прошлого года Эван расстался с женой Ив Мавракис, с которой прожил 22 года, а в январе 2018-го подал на развод. А Мэри Элизабет год назад рассталась с мужем Райли Стернсом после семи лет брака.

Эван Макгрегор

Мэри Элизабет Уинстэд