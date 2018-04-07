Евгений Бень: Или «Черчесов, до свидания», или поможет только чудо

Люблю футбол с десятилетнего возраста, веду статистику и из года в год внимательно наблюдал и наблюдаю в том числе за сборной СССР и России, а пишу о любимой игре редко. Тогда, когда становится особенно больно за то, что с нашим футболом происходит.

Московское «Динамо», которым руководил Черчесов и где играл Игорь Денисов, встречалось в 2015 году с «Зенитом». Динамовский полузащитник Артур Юсупов в это время отказывался продлевать контракт с «Динамо», за что был оставлен в запасе. «Зенит» тот матч выиграл.

– Саламыч, – заговорил Денисов с тренером, – а почему у нас игрок основы на скамейке сидит?

Черчесов рассвирепел и предложил Денисову: «Пойдём в душ, я тебе шею сломаю, как гусю!».

Вслед за тем Денисов отказался пожать руку тренеру, когда выходил на игру с «Локомотивом», и был переведён в дубль.

Денисов, по нынешней оценке главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, дисциплинированный и очень надёжный футболист, но не приглашается Черчесовым в сборную да ещё с публичным комментарием, что Денисова в сборной страны не будет никогда. По-видимому, Станислав Саламович и впрямь думает, что он навсегда приватизировал сборную Россию по футболу. Байка или не байка – именно такое высказывание Черчесова при произошедшей стычке с Денисовым, но отсутствие лучшего отечественного опорника нашей премьер-лиги в сборной – совершенно реальный факт.

А вот другой реальный факт – прямо со слов Черчесова, а он, как известно, за ними хоть в карман и не полезет, но походу как-то не очень у него получается слова «фильтровать», и довольно многое вылезает наружу. Вопрос журналиста после провальных тренировочных матчей с Бразилией и Францией по поводу легендарного 38-летнего центрального защитника, который сейчас в прекрасной форме:

– Почему сборной не может помочь Игнашевич?

И характерный ответ Черчесова:

– Даже иногда не знаю, как ответить. Мы всегда называем фамилии. Если система не работает, то ни один футболист не поможет. Нам нужна система. Если футболист заканчивает со сборной, то он заканчивает. Я это так понимаю. Он – точно закончил, я с ним разговаривал, как только принял команду. Мы с этими игроками сыграли много турниров, они всё отдали… Мы с Игнашевичем встречались в ресторане, покушали, он, кстати, заплатил. Всё решили.

А ведь система у Черчесова именно потому и не работает, что длинный ряд наших лучших футболистов всеми правдами и неправдами отказывается работать именно под этим тренером или наоборот. К тому же сам Сергей Игнашевич, человек весьма образованный и неизменно продумывающий каждое своё слово, никогда публично не высказывался о том, что прекращает выступать за сборную. Получается – это за него сделал Черчесов без его, Игнашевича, ведома. Но особенно глаз режет – «встречались в ресторане, покушали, он, кстати, заплатил». Если у Станислава Саламовича в голове, кто заплатил за «покушали», значит, это его затронуло. Уж не в этом ли корень того, что гордый Черчесов повторно не направляет приглашения многоопытному футболисту?

При Станиславе Черчесове сборная проиграла 44% игр (в том числе и слабым соперникам, хотя после поражения от Франции Черчесов привёл беспомощный аргумент в свою защиту, что на Чемпионате мира у России в группе соперники будут слабее). У Капелло, при котором начиналось «за здравие», а закончилось «за упокой», для сравнения и то нашей сборной было проиграно только 15% игр. Ни в одном из матчей сборной при Станиславе Черчесове мы не увидели вразумительных стратегии, тактики и игрового рисунка. Между прочим, жалкое зрелище являл собой не только матч с Бразилией, но и, например, с Катаром, более слабым, чем наши соперники по группе на ЧМ. При этом едва ли не после каждого спарринга тренер заявляет, что опять начнет строить сборную «с нуля» (в последний раз эти слова прозвучали после недавней встречи с Бразилией в Москве за три месяца до старта ЧМ-2018 в России).

На первый взгляд, позитивным особняком стоит матч с таким грандом, как Испания, 14 ноября 2017 в Петербурге (3:3), который, однако, оппоненты провели в расслабленном режиме, а наши сборники бились с полной самоотдачей. Черчесов по поводу испанцев на всякий случай утверждал, что те тоже выложились полностью, поскольку по факту пробежали больше наших, хотя даже людям, просто прилично знакомым с футболом, очевидно, что, если обладаешь навыками высоких скоростей, лёгкостью маневрирования и выносливостью, то эти качества в тренировочной игре могут включаться вне предельной самоотдачи и вне концентрированной нацеленности на результат.

Виталий Мутко, объективно много сделавший для организации ЧМ-2018, несёт основную ответственность за назначение Черчесова, на счету которого до сборной было одно «серебро» с московским «Спартаком» и выигрыш с варшавской «Легией» первенства Польши, явно уступающего по многим параметрам чемпионату России, сколько бы его по привычке не поругивали. (Кстати, польский чемпионат «Легия» как регулярно выигрывала до Черчесова, так и выигрывает после него, а вот в Лиге Европы «Легия» при Черчесове ничего путного не показала.) Словом, уровень тренерских достижений несопоставим с результатами Газзаева, Семина, Романцева, Бердыева, хотя амбиции нынешнего тренера сборной велики.

Виталий Мутко говорит: «У нас есть главный тренер – Станислав Черчесов, который много работает и старается… Нужно доверять ему». Увы, много работать и стараться – далеко не всегда достаточно для высоких профессионализма и компетентности. Ещё примерно с год назад я видел на одном из авторитетных государственных общественно-политических сайтов экспертное мнение, утверждавшее, что, если даже Россия не выйдет из группы на ЧМ-2018, пусть следующей пробой для Черчесова станет Катар-2022 (а туда ведь ещё и попасть надо!). С чего уж тут «работать системе»?

Теперь же Мутко утешает тем, что других футболистов у нас сейчас нет. Но они-то – по разным, в том числе непонятным, причинам оказавшиеся при Черчесове вне сборной – ещё как есть. Братья Березуцкие, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Денисов, Шатов, Стоцкий (если кто не знает, очень крепкий и стабильный полузащитник из «Уфы»), Дзюба, Ари (бразильский нападающий «Локомотива» с российским гражданством), Аршавин, опыт которого, в конце концов, на Чемпионате мира не помешает… Целый комплект проверенных полевых игроков всех амплуа (включая столь проблемную ныне из-за травм линию защиты), и это ещё не все названы.

Но у Черчесова иные приоритеты: например, пригласить на сборы за госсчёт (само собой) четвёртым вратарём в прошлом стабильного, но теперь осевшего на скамейке запасных в бельгийском «Брюгге» Габулова, между прочим, своего земляка. «Это же наш человек», – с присущей простотой разъяснил журналистам Станислав Саламович.

Как тут не согласиться с Валерием Газзаевым, единственным российским тренером, завоевавшим в 2005 году с ЦСКА такой авторитетный международный трофей, как Кубок УЕФА. «Знаете, у каждого тренера свои взгляды на формирование состава. С другой стороны, сборная России – это государственный масштаб. Личные отношения здесь лучше задвинуть куда-нибудь подальше, чтобы их не было видно. Надо принимать те решения, которые приносят команде максимальную пользу. Всё же ждут максимального результата… А сборная – не частная лавочка», – процитировал Газзаева «Советский спорт».

Довольно часто приходится слышать точку зрения о том, что уже слишком мало времени осталось до Чемпионата мира, чтобы проводить ротацию главного тренера. В 1986 году за два месяца до начала Чемпионата мира в Мексике Валерий Лобановский сменил Эдуарда Малофеева на посту главного тренера сборной СССР, и она добилась на чемпионате одного из оптимальных в своей истории результатов.

Провалиться на Чемпионате мира-2018 нашей сборной никак нельзя. При этом трудно себе представить, чтобы Черчесов сейчас или когда бы то ни было сам проявил инициативу по поводу ухода в отставку (ведь вряд ли хоть кто-то, к примеру, в российской премьер-лиге его может позвать).

Нужно ли объяснять, что при нынешней международной ситуации выступление на домашнем мундиале невольно, хочешь – не хочешь, несёт и особый политический резонанс?

Ещё не поздно назначить новым главным тренером сборной России по футболу на период до конца ЧМ-2018 или Юрия Семина, или Валерия Газзаева, а в помощники к ним пригласить также на период до конца того же ЧМ молодых, но крепких Виктора Ганчаренко и Сергея Семака (оба они теперь – на подъеме). Уверен – в нынешних форсмажорных обстоятельствах эти специалисты не откажутся помочь российской сборной, приступив к работе общенационального масштаба сразу после завершения первенства России (а пока помощниками Черчесова в сборной по его воле работают бывшие футболисты, мало известные на тренерском поприще).

И, если выше перечисленные сейчас отсутствующие в сборной футболисты соединятся с Акинфеевым, Селиховым, Жирковым, Фернандесом, Головиным, Дзагоевым, Кузяевым, Самедовым, Смоловым и другими, есть надежда, что результат на ЧМ-2018 придёт. Тем более, что и Газзаеву, и Семину творческого опыта по части стратегии, тактики, умения ладить с игроками – не занимать. Надо учитывать и тот немаловажный фактор, что чаще всего смена тренера благотворно сказывается на игре команды именно в первое время.

Если же такого рода меры не будут приняты, нам останется болеть за сборную России на Чемпионате мира, уповая лишь на чудо…

https://litrossia.ru/item/10985-evgenij-ben-ili-cherchesov-do-svidaniya-ili-pomozhet-tolko-chudo