Facebook вводит верификацию для популярных аккаунтов

Основатель и владелец социальной сети «Фейсбук» Марк Цукерберг сообщил о внедрении двух инструментов, которые позволят в дальнейшем защитить пользователей интернет-ресурса от вовлечения в предвыборную агитацию.

Первым новшеством стала верификация пользователей, которые размещают в соцсети политическую рекламу, написал Цукерберг на своей странице в Facebook. В процессе верификации пользователь должен будет предоставить и подтвердить информацию о своем местонахождении.

Второе новшество — это верификация владельцев «популярных страниц» в «Фейсбуке». Цукерберг уверен, что она станет препятствием на пути тех, кто создает фейковые аккаунты для распространения дезинформации.

«Сами по себе эти нововведения не остановят людей, которые пытаются использовать систему в своих целях. Но она не позволит повторить то, что сделали русские во время президентских выборов в 2016 году», — подчеркнул создатель Facebook.

По его словам, для реализации нововведений компании придется нанять тысячи новых сотрудников, однако это оправданные расходы в преддверии выборов в США, Индии, Пакистане, Мексике, Бразилии и других странах.