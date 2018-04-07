ФХР выразила соболезнования в связи с гибелью в ДТП хоккеистов в Канаде

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования родным и близким хоккеистов молодежной команды "Гумбольдт Бронкос", которые погибли в автомобильной аварии в Канаде.

"Федерация хоккея России приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также Хоккейной ассоциации Канады. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии", - говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.

В пятницу вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван автобус с молодежной командой "Гумбольдт Бронкос" столкнулся с грузовиком. По последним данным, из 28 человек, находившихся в автобусе, погибли не менее 14 человек, трое находятся в критическом состоянии.