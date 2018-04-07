"Филадельфия" обыграла "Кливленд" в матче НБА, у Симмонса и Джеймса по трипл-даблу

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Баскетболисты "Филадельфии" обыграли "Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в пятницу на площадке "Филадельфии", завершилась со счетом 132:130 (41:28, 37:27, 27:43, 27:32) в пользу хозяев паркета, в составе которых трипл-дабл сделал Бен Симмонс (27 очков, 15 подборов, 13 передач), дабл-дабл – Эрсан Ильясова (17 очков, 11 передач). У "Кливленда" трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (44 очка, 11 подборов, 11 передач), Джефф Грин набрал 33 очка.

Результаты других встреч:

"Вашингтон" – "Атланта" – 97:103;

"Детройт" – "Даллас" – 113:106 (овертайм);

"Орландо" – "Шарлотт" – 100:137;

"Бостон" – "Чикаго" – 111:104;

"Нью-Йорк" – "Майами" – 122:98;

"Торонто" – "Индиана" – 92:73;

"Мемфис" – "Сакраменто" – 93:94;

"Финикс" – "Нью-Орлеан" – 103:122;

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Миннесота" – 96:113.