Футболисты "Гамбурга" обыграли "Шальке", одержав первую победу в бундеслиге с ноября

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Гамбург" прервал шестиматчевую победную серию "Шальке" в чемпионате Германии по футболу, выиграв первый матч в бундеслиге с ноября прошлого года.

Встреча 29-го утра, состоявшаяся в Гамбурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Филип Костич (17-я минута), Льюис Холтби (52) и Аарон Хант (84). У гостей отличились Налдо (9) и Гвидо Бургшталлер (63).

"Гамбург" набрал 22 очка и ушел с последнего места в турнирной таблице, "Шальке" (52) занимает второе место.