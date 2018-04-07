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» » Футболисты "Гамбурга" обыграли "Шальке", одержав первую победу в бундеслиге с ноября

Футболисты "Гамбурга" обыграли "Шальке", одержав первую победу в бундеслиге с ноября


Добавлено: 07 апр 2018 в 21:56, Категория: Спорт
Футболисты "Гамбурга" обыграли "Шальке", одержав первую победу в бундеслиге с ноября

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Гамбург" прервал шестиматчевую победную серию "Шальке" в чемпионате Германии по футболу, выиграв первый матч в бундеслиге с ноября прошлого года.

Встреча 29-го утра, состоявшаяся в Гамбурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Филип Костич (17-я минута), Льюис Холтби (52) и Аарон Хант (84). У гостей отличились Налдо (9) и Гвидо Бургшталлер (63).

"Гамбург" набрал 22 очка и ушел с последнего места в турнирной таблице, "Шальке" (52) занимает второе место.


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Добавлено: 07 апр 2018 в 21:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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