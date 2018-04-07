Гендиректор собственника «Зимней вишни» и разработчик сигнализации оставлены под арестом

Кемеровский областной суд оставил под стражей главу компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игоря Полозиненко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд апелляционной инстанции постановил постановление Заводского районного суда Кемерово… в отношении Полозиненко Игоря Владимировича оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения», — заявил судья.

Полозиненко в ходе онлайн-трансляции из следственного изолятора заявил, что он не понимает сути предъявленных обвинений, так как в них нет конкретики.

Защита Полозиненко просила отпустить его из-под стражи ввиду того, что он сотрудничает со следствием,а также имеет несовершеннолетних детей. Однако СК и прокуратура, а также адвокаты потерпевших и сами потерпевшие выступили против.

Кроме того, суд оставил под арестом гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» - владельца ТРЦ - Юлию Богданову.

Сама Богданова по видеосвязи просила суд изменить ей меру пресечения на домашний арест. «Самое главное для меня - находиться дома с семьей. Также прошу учесть, что у меня имеется сердечное заболевание, мое состояние здесь несколько ухудшается», - цитирует Богданову «Интерфакс».

Напомним, что ей вменяют ч.3 ст.219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).