Госдеп: Россия сама изолирует себя от западных стран

Соединенные Штаты Америки считают, что Россия изолирует сама себя и разочарованы тем, что Москва, по их мнению, отказывается брать на себя ответственность за собственные действия.

Об этом в пятницу заявил представитель Госдепартамента США, комментируя расширение американских антироссийских санкций. Слова представителя внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.

«Мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада», - заявил дипломат.

Также представитель Госдепа вновь озвучил американские претензии к Москве, в том числе агрессию и злонамеренное поведение, направленное на подрыв западной демократии путем дезинформации и кибератак.

Россия на самых разных уровнях не раз отвергала обвинения западных стран и США, в частности, в хакерских атаках и каком-либо ином «вмешательстве».