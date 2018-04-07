Грузовик протаранил толпу прохожих в Мюнстере

Грузовик протаранил группу людей в немецком городе Мюнстере, насмерть задавив по меньшей мере трех человек, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу, которая, в свою очередь, ссылается на источники в правоохранительные органы.

Официальных данных о погибших и пострадавших от мюнстерской полиции пока не поступало, хотя неофициальные источники в экстренных службах утверждают, что пострадали как минимум 30 человек.

Часть Мюнстера в историческом центре, где произошло ЧП, оцеплена полицейскими. По некоторым данным, водитель грузовика покончил с собой после случившегося.

Над местом происшествия кружат вертолеты полиции, кинологи с собаками осматривают улицы на предмет обнаружения взрывных устройств. Местные СМИ пишут о высокой вероятности того, что случившееся было террористическим актом.