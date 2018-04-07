Хайди Клум снялась в горячей фотосессии для журнала Maxim

Популярная 44-летняя немецкая супермодельХайди Клум стала героиней свежего выпуска мужского журнала Maxim.

Так, она появилась на обложке глянца и снялась в откровенной фотосессии. В своем интервью, Клум отметила: «Я постоянно на глазах у публики, из-за чего ко мне приковано еще больше внимания. Я смотрю на фото, где мне 24, и конечно, в 44 я выгляжу иначе, у меня четверо детей — но, опять же, это о гармонии с собой и тем, кого ты видишь в зеркале. Я не пытаюсь держаться за прошлое, или отыскать фонтан молодости. Мы все состаримся, поэтому я стараюсь принять это, но не без боя».

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