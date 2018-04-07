Известная украинская певица опубликовала откровенный снимок на своей странице в Instagram (ФОТО)

Настя Каменских сейчас отдыхает в тропических странах и шлет привет своим фанатам в виде откровенных снимков в бикини. Новые фотографии певица опубликовала в Instagram.Лента Насти Каменских в Instagram пестрит откровенными снимками, как и у любой популярной звезды. Знаменитость никогда не отличалась худобой и чтобы держать себя в форме ей необходимо изнуряться в спортзалах и сидеть на диетах, однако это не мешает певице быть сексуальной благодаря пышным формам.Настя Каменских порадовала своих поклонников новым откровенным снимком в бикини, сделанном на пляже. Кадр уже понравился более 12 тысячам юзеров, которые принялись комментировать своего кумира.