Как использовать контекст при продажах через дилеров: советы PayPerProfits

Целесообразность использования контекстной рекламы для e-commerce проектов сомнений не вызывает. В особенности, если бизнес-процессы отлажены, схема продаж проста и понятна. В таком случае структура рекламной кампании довольно очевидна и сводится чуть ли не к лидогенерации с грамотным анализом кликабельности, определением цены привлечения клиента, окупаемости затрат. Но что делать, если имеет место чуть более сложная бизнес-модель, к примеру, с дилерской сетью? Отказываться от контекста? Нет. Нужно лишь учитывать специфические нюансы и грамотно обходить имеющиеся узкие места. Представители агентства PayPerProfits делятся советами построения рекламной контекстной кампании с более сложной структурой, которая подойдет бизнесу, продающему товары через дилеров.

В чем сложность при наличии дилерской сети?

В отличие от традиционного и привычного e-commerce, где производитель/продавец продает товар через сайт, дилерские продажи имеют существенные отличия. Во-первых, работа каждого дилера может отличаться (у одного в команде – компетентные менеджеры по продажам, постоянный контроль уровня обслуживания клиентов и т.д., у другого – нет обособленного отдела, на звонок потенциального покупателя могут вообще не ответить и не перезвонить).

Во-вторых, сам процесс покупки усложняется. Помимо заявки на сайте клиент нередко посещает дилерскую точку продаж в своем городе или районе, осматривает товар, консультируется и лишь затем принимает решение о покупке.

В-третьих, сам производитель может вообще не заниматься продажами, не предлагать конечным покупателям никаких услуг, вроде монтажа и т.д. Подобные случаи характерны для многих видов бизнеса, использующих дилерские сети. Это, к примеру, может быть производитель велосипедов или строительная компания, выпускающая окна, системы вентилируемых фасадов и т.д.

Как в таком случае производителю контролировать процесс продаж и активностей? Представители PayPerProfits убеждены, что даже при сотрудничестве с дилерами можно использовать контекстную рекламу продуктивно.

Схема работы

При наличии дилерской сети алгоритм работы может быть следующим:

объявления обеспечивают трафик на сайт производителя;

этот трафик конвертируется в заявки;

заявки направляются к дилерам через систему распределения;

происходит обработка заявок, а конечным результатом считается подтвержденный заказ товара/услуги.

На последнем этапе возможны дополнительные нюансы, а именно отказ клиента, при этом не всегда есть возможность узнать точные причины такого решения. Время на подтверждение заказа и показатель конверсии (от заявки к покупке) могут сильно отличаться в зависимости от конкретного товара, региона, сезонности, отмечают в агентстве PayPerProfits.

Как сама схема работы с дилерами, так и ее нюансы усложняют настройку контекстной рекламы – персонализацию, таргетинг и т.д. Если работа с семантикой и выбор площадок (Я.Директ и Google AdWords) остается практически без изменений, то с целями и разделениями рекламных кампаний есть немало нюансов, отмечают специалисты «ПейПерПрофитс».

Специфические цели для продаж через дилеров:

привлечение посетителей на такие страницы, как «Контакты» и «Где купить», в особенности, если предлагается товар, который редко покупается сразу; его хотят посмотреть, протестировать (примеры, упомянутые выше – велосипеды, в том числе детские, многие отделочные или фасадные материалы – керамическая плитка, клинкерный камень, сайдинг);

вторая характерная цель – выделение двух стадий продаж – собственно полученная заявка (на сайте производителя) и закрытие заказа у дилера (на веб-ресурсе или оффлайн);

третьей целью может быть привлечение потенциальных клиентов на тематический блог или отдельный информационный портал, подписки на рассылку и т.д.

При этом стандартная цель «не выйти за рамки бюджета» при работе с дилерами становится еще более актуальной, ведь тут получение итоговой отдачи в виде прибыли нередко затягивается во времени.

С учетом целей и аналитической работы, направленной на сегментацию спроса, создаются отдельные контекстные кампании. Одни – направлены на сделки (причем одна часть на онлайн, вторая на оффлайн – посещение представительств дилеров), другие – на информирование. Так, для первых кампаний, представители агентства PayPerProfits рекомендуют назначать более высокие ставки. В этом случае для пользователей, уже посетивших сайт, можно запустить кампанию ретаргетинга. Если же реклама запускается с целью информирования аудитории, то в этом случае стоит постепенно снижать цену клика, чтобы найти баланс между затратами и отдачей.

Что можно сделать еще для повышения результативности работы?

Чтобы заявки на сайте производителя лучше конвертировались в продажи у дилеров, нужно обеспечить эффективность последнего звена воронки продаж. Сделать это, зачастую сложно, но если партнеры идут навстречу, то в выигрыше оказываются все. Так, в данном аспекте можно сделать следующее:

помочь дилерам с запуском своих сайтов;

грамотно настроить контекстные кампании партнеров. Одна из первых задач – персонализировать объявления под дилеров в регионах (цены, время реализации заказа, условия доставки и т.д.);

обеспечить эффективность взаимодействия с клиентами (работа онлайн–чата, круглосуточная поддержка, качество обработки заявок и т.д.).

Еще несколько советов от экспертов

Работа с дилерами – это более сложная схема построения бизнеса в e-commerce. Но грамотный подход может обеспечить эффективность контекста. Помогут в этом и советы представителей PayPerProfits: