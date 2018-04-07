Карпин против Семина, дерби ЦСКА – "Динамо", дебют Мусаева: стартует 25-й тур РФПЛ

Двадцать пятый тур чемпионата России по футболу стартует в субботу. Центральными событиями тура станут встреча московского "Локомотива" с "Ростовом", столичное дерби ЦСКА – "Динамо", а также дебют нового тренера "Краснодара" Мурада Мусаева в игре с петербургским "Зенитом".

"Локомотив" с 49 очками после 23 матчей продолжает лидировать в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). На втором и третьем местах расположились московские "Спартак" (47 очков в 24 матчах) и ЦСКА (44 очка в 23 играх).





"Зенит" проэкзаменует Мусаева

Программа тура откроется в субботу четырьмя матчами: "СКА-Хабаровск" примет пермский "Амкар", "Рубин" встретится дома с грозненским "Ахматом", в Туле сойдутся претенденты на Лигу Европы "Арсенал" и "Уфа", а в Санкт-Петербурге померятся силами четвертая и пятая команды чемпионата - "Зенит" и "Краснодар" соответственно. Битва в городе на Неве обещает быть жаркой. Дополнительную интригу встрече придает тот факт, что перед этим туром у "быков" сменился главный тренер.

Галицкий не хочет Тухелей, ФК "Краснодар" возглавит тренер молодежной команды Мусаев

Вместо Игоря Шалимова, отправленного в отставку, пришел 34-летний Мурад Мусаев, пока не имеющий опыта работы на высоком уровне. Молодой специалист до конца сезона будет в роли исполняющего обязанности, а номинально главным тренером "Краснодара" будет Олег Фоменко.

"Мусаев, сейчас тренирующий молодежную команду клуба, в следующем сезоне будет главным тренером "Краснодара". Он 12 лет уже тренирует, из них семь в системе "Краснодара". Мы должны доверять российским тренерам. Я не хочу Томасов Тухелей и прочих иностранцев. Это наши ребята, они здесь выросли. Только на таких ребятах будет строиться этот клуб", — сказал владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.





Забуксовавший "Локомотив" против "Ростова" из низов

В воскресенье пройдут еще три матча тура: "Тосно" из Ленинградской области примет екатеринбургский "Урал", махачкалинский "Анжи" сыграет дома со "Спартаком", а лидер чемпионата "Локомотив" на домашней арене встретится с "Ростовом". Игра в Черкизово примечательна еще и тренерской дуэлью – Юрий Семин против Валерия Карпина.

"Амкар" вернул интригу, обыграв лидера РФПЛ, "Спартак" и ЦСКА очки не потеряли

В прошлом туре железнодорожники сенсационно проиграли в родных стенах пермскому "Амкару", а в последних трех матчах РФПЛ набрали четыре очка из девяти возможных. Таким образом, ближайшие преследователи - "Спартак" и ЦСКА - подсократили отставание, и еще одно фиаско будет критично для "Локомотива". "Ростову" в свою очередь пора выбираться из подвала турнирной таблицы. Команда Карпина не выигрывала уже четыре тура подряд и находится в двух очках от зоны стыковых матчей.

"Не так давно у "Ростова" сменился тренер. Мне кажется, дополнительная мотивация для каждого игрока сохраняется. Более того, последнюю игру ростовчане проиграли, а значит, захотят реабилитироваться. Но мы тоже выйдем со сверхнастроем и дополнительной спортивной злостью", - сказал форвард "Локомотива" Ари перед матчем.

"Он (Карпин) умеет так настроить команду, что та пойдет разносить все вокруг, особенно, если речь идет о матче против топ-клуба! Поэтому в воскресенье будет настоящая битва", - добавил нападающий.

Программа 25-го тура завершится в понедельник матчем ЦСКА – "Динамо". Армейцы в четверг потерпели болезненное поражение от лондонского "Арсенала" (1:4) в четвертьфинале Лиги Европы и наверняка захотят реабилитироваться в предстоящей встрече убедительной игрой и победой. При этом легких очков ожидать им не приходится. "Динамо" в последних пяти матчах чемпионата одержало три победы и дважды сыграло вничью, пропустив при этом лишь два мяча.