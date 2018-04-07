Кейт Хадсон объявила о беременности и рассекретила пол ребенка

Кейт Хадсон и ее жених Дэнни Фудзикава устали скрывать беременность и признались, что скоро их и так не маленькое семейство пополнится новым членом. Посредством яркого видео в инстаграме, которыми актриса в последнее время не так часто радует своих подписчиков, пара сообщила о поле ребенка. 38-летняя актриса беременна девочкой!



На видео Кейт, ее жених Дэнни Фудзикава и двое сыновей актрисы – 14-летний Райдер от рок-музыканта Криса Робинсона и 6-летний Бингем от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами на заднем дворе держат огромные черные шары, двое из которых обозначены знаками вопросов. После отсчета, все четверо пробили шары, из которых вылетели розовые конфетти и маленькие шарики, означающие то, что Кейт беременна девочкой!

«Мы пытались держать эту беременность в тайне как можно дольше… Но, откровенно признаться, это сложнее и изнурительнее, чем просто во всем признаться. Мои дети, Дэнни, я и вся семья в восторге! Маленькая девочка уже в пути!» – поделилась в подписи к видео Хадсон.



Также актриса объяснила, почему так долго не появлялась в социальных сетях и не радовала подписчиков новостями из своей жизни. Начало беременности оказалось для нее не простым периодом. «Если вы задаетесь вопросом, почему я так долго отсутствовала в социальных сетях, то это потому что я себя очень плохо чувствовала! Это был самый тяжелый первый триместр из всех моих беременностей! От бумерангов и суперзумов меня тошнило. Но сейчас все хорошо, я заново открыла для себя радости Instagram.»

Хадсон очень счастлива со своим женихом и не может о нем наговорится. Например, в шоу The Talk она не смогла не говорить о своем парне Дэнни Фудзикаве. “Мы знаем друг друга 15 лет. Он сводный брат моего лучшего друга,» говорит Хадсон. Актриса рассказала, что их отношения набрали стремительные обороты. Они пропустили типичные этапы знакомства и сразу стали лучшими друзьями.

Несмотря на то, что ребята долго время знали друг друга, они никак не могли быть вместе. То он был намного младшее ее, то Хадсон занималась созданием своей семьи и тяжко работала над карьерой. Актриса рассказала, что знала семью парня долгое время. Она отметила, что между ними очень сильная связь.



Годовщину своих отношений пара отпраздновала, отправившись на место, где они впервые провели свидание.«Впервые я встретила Дэнни, когда мне было 23 года и я была беременна Райдером. Сводные сестры Дэнни – Сара и Эрин Фостер – мои лучшие подруги, поэтому мы все вращались в одном кругу в течение более 10 лет. Год назад, в этот день, Дэнни пригласил меня на хайкинг. Я думала, что иду на прогулку с другом семьи, но неожиданно она превратилась в первое свидание. Никаких дальнейших шагов в этот день предпринято не было. Для них Дэнни потребовалось несколько месяцев! В тот момент поцелуй на этом мосту мог бы быть очень милым, но год спустя он оказался гораздо слаще. Так после 15 лет общения мы оказались способны раскрыть свои сердца друг для друга, чтобы почувствовать настоящую любовь. Это по-настоящему невероятно! С первой годовщиной свидания, малыш,» пишет Кейт под фотографией, где пара стоит на мосту.