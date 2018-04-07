Климкин: Порошенко согласует с Меркель детали введения миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Берлин согласует с канцлером Германии Ангелой Меркель детали возможного введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом 6 апреля заявил министр иностранных дел Павел Климкин."Я ожидаю четкого согласования тактики: как продвигаем миротворцев. Именно очень четких шагов", - сказал он.Климкин напомнил, что в феврале в Париже встречался с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и обсудил эту повестку."Следующий шаг - согласование с американцами. У нас есть совместная концепция, теперь должна быть общая тактика", – пояснил министр.Порошенко посетит Германию 10 апреля.