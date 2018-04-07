Кризиса нет: в Украине “засветился” новейший спорткар из Италии (ФОТО)

В Киеве появилось первое купе Maserati GranTurismo 2018. Обновленный спорткар Мазерати засняли на стоянке столичного автосалона.Maserati GranTurismo выпускают с 2007 года, так что это уже авто-долгожитель. Обновленную модель можно узнать по измененным фарам, новым бамперам и обвесу. В салоне появился 8,4-дюймовый тачскрин мультимедиа.Как и прежде, купе Мазерати оснащено 4,7-литровым атмосферным V8 авторства Ferrari. На модели 2018 года он развивает 454 л. с. и доступен исключительно с 6-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.